Medvedev Wimbledoni mängukeelust: pean reegleid järgima

Meeste tennise maailma esireket Daniil Medvedev on vaadanud Wimbledoni mängukeeldu positiivsema külje alt, öeldes, et see on andnud talle rohkem aega USA lahtisteks valmistumisel.

Medvedev oli kõige kõrgetasemelisem mängija, kes Wimbledonist eemale jäi pärast Venemaa ja Valgevene mängijatele määratud keeldu seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.

Ta ütleb, et on suveks hästi valmistunud, mis on ka viimastel aastatel olnud tema hooaja tugevaim periood.

"Peab seda otsust hindama, sest ma ei oleks saanud Wimbledoni otsust kindlasti muuta. Pean reegleid järgima," ütles ta Montrealis Kanada lahtistel.

"Kindlasti tahtsin Wimbledonis hästi mängida. Tahan alati osaleda suurimatel turniiridel ja proovida seal hästi mängida," sõnas Medvedev.

"Olen läbinud US Openiks väga hea ettevalmistusbloki, mida tavaliselt ei saa teha, kuna tuleb Wimbledonis mängida. Tunnen, et olen nii füüsiliselt kui ka vaimselt 100 protsenti valmis," lisas Medvedev.

Kui Medvedev ja tema kaasmaalased saavad sel suvel üritustel võistelda, siis nad teevad seda neutraalse lipu all. Medvedev ütleb, et see teda eriti ei häiri. "Oluline on tennise mängimine. Ma tõesti naudin oma tööd. Jah, see puudutab jällegi reeglite järgimist," kommenteeris Medvedev.

"Ühel hetkel oli väga selge reegel, et peame mängima neutraalse lipu all. Mina olen ikka Daniil Medvedev. Ma tahan ikka võita suuri tiitleid, suuri matše või väikseid matše. See ei muutu."

Esireket alustab kolmapäeval Kanada lahtistel tiitli kaitsmist. Kui Medvedev pääseb Montrealis finaali, garanteerib ta sellega endale maailma esinumbri koha kuni USA lahtisteni.