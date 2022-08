Galatasaray täiendas ridu kahe uue mängijaga

Mertensil lõppes leping Napoliga ning ta liitus Galatasarayga. Belglane nõustus sõlmima aastase lepingu lisaaasta võimalusega. Mertensist sai vabaagent pärast üheksat Napolis veedetud aastat. Mertens lõi Itaalia klubi eest 295 kohtumisega 113 väravat.

Klubi soovis Mertensiga lepingut pikendada, kuid need läbirääkimised ei õnnestunud, kuna ei suudetud täita Mertensi palganõudeid.

Lisaks liitus Türgi klubiga Arsenali poolkaitsja Lucas Torreira.

26-aastane mängumees on viimased kaks hooaega laenul veetnud, esmalt Madridi Atleticos ja seejärel Fiorentinas.

"Kõik Arsenalis tänavad Lucast tema panuse eest," seisis klubi avalduses. Torreira tegi Arsenali eest 89 kohtumist.

Official, confirmed. Dries Mertens and Lucas Torreira are Galatasaray players. Documents are signed, both will be in Istanbul tonight #Galatasaray



▫️ Mertens joins until June 2023 with one year option;



▫️ Torreira joins until June 2025 for €6/7m plus add-ons to Arsenal. pic.twitter.com/AWIRHqKPqp