Durant nõuab peatreeneri vallandamist

Kevin Durant võib siiski jääda Netsi, kuid kui see nii on, peavad treener Steve Nash ja klubi mänedžer Sean Marks leidma uue töökoha.

Nädalavahetusel toimunud näost näkku kohtumisel Brooklyn Netsi omaniku Joe Tsaiga teatas NBA staar Kevin Durant, et Tsai peab valima Duranti või mänedžeri Sean Marksi ja peatreener Steve Nashi vahel, räägivad allikad The Athleticule. Durant ei ole rahul sellega, mis suunas meeskond liigub.

See on Duranti poolt selge ultimaatum, mis on pannud Netsi ületamatu probleemi ette.

Netsi omanik Joe Tsai avaldas Twitteri kaudu juba Nashile ja Marksile oma toetust.

Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets.