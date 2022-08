PGA Touri võitis esmakordselt 2000. aastatel sündinud mängija

20-aastasest Kimist saab PGA Touri teine noorim võitja alates 1932. aastast.

Vaatamata sellele, et ta avas turniiri neljakordse bogey'ga (üks löök rohkem par-ist), edestas ta lõpuks viie löögiga kaasmaalast Im Sung-jaed ja ameeriklast John Huh'i.

"Olin sel nädalal väga kannatlik," ütles Kim CBS-ile.

"Selle asemel, et vihastada ja masendusse sattuda, püsisin hetkes ja ma ei suuda uskuda, et võitsin, kuigi tegin esimesel rajal bogey.

"Loodetavasti see ei kordu, kuid see on kindlasti nädal, mis jääb mulle igaveseks meelde," lisas Kim.

Kim mängis pühapäeval esimesed üheksa rada 27 löögiga, viigistades sellega turniiri ajaloo madalaima üheksa raja tulemuse.

Esmakordselt on võitnud PGA Touri 2000. aastatel sündinud mängija.

