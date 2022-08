Kristian Kullamäe: mõõnad kestavad meil natukene liiga kaua

Poolteist nädalat koos harjutanud korvpalli rahvusmeeskonna kontrollmängud Leeduga näitasid kätte kohad, kus on meie koondisel vaja eelseisvatel nädalatel enne EM-finaalturniiri algust veel tööd teha. Mõlemas kohtumises Leeduga oli mängukulg üpris sarnane - vastane sai vahe sisse ja Eestil oli vaja taga ajada. Esimeses mängus kaotasime 14 punktiga, teises kahe punktiga.

"Mis halvasti on? Kui meil tekivad vahepeal mingid mõõnad ja asjad hakkavad halvasti minema, siis need kestavad natukene liiga kaua. Sellisel tasemel ei tohi nii kaua teatud vigu teha - peame paremaks saama," rääkis tagamängija Kristian Kullamäe.

"Kindlasti see 0:18 periood eile (pühapäeval - toim), kus kaotasime palle, seda peame parandama. Siis on igas mõttes kergem, aga selle jaoks neid mänge mängitakse. Siin on vaja veel eksida ja proovida. Testime mängijaid ja vaatame, kes saab kellega paremini hakkama. See on praegu kõige tähtsam," sõnas peatreener Jukka Toijala.

Haiguse tõttu ei saanud Leedu vastu mängida Maik-Kalev Kotsar ja Henri Drell, pühapäeval jäid eemale ka Kerr Kriisa ja Sander Raieste. Toijala loodab, et kõik 16 mängijat on eeloleval nädalavahetusel Tartu turniiril tagasi meeskonnas.

Ühtlasi märkis Toijala, et edaspidi ei saa loota, et igas mängus visatakse kaugelt palju ja sisse - kaitse peab paranema. "See lähebki paremaks koos mängupraktikaga ja kui õpime taas koos mängima. Aga see on õige, et meil peab olema stabiilne 40 minutit kaitses. Siis saame võidu eest mängida."

"Kui kokkumängu saaksime omavahel paremaks, siis see kajastub nii rünnakul kui saame ka kaitses paremini pidama. Siis on meil kõigi vastu variant," lisas Kullamäe.

Kullamäe sõnul on iga mäng praegu koondisele kulla hinnaga valmistumisel EM-finaalturniiriks. Reedel mängitakse Tartus Belgia, pühapäeval Bosnia-Hertsegoviinaga.