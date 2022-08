Inglismaa meedia: Manchester United toob Juventusest keskväljale täiendust

The Guardian teatab, et United tegi Juventusele 15 miljoni naelsterlingi (17,8 miljonit eurot - toim) suuruse pakkumise, mille Itaalia klubi ka vastu võttis. Kokkulepet kinnitas ka Itaalia jalgpalliajakirjanik Ginaluca Di Marzio. Arutelud mängija isiklike tingimuste osas on alles algusjärgus.

27-aastane Rabiot sai oma esimesed tuleristsed Paris Saint-Germain'is, kus ta mängis aastatel 2012 kuni 2019, misjärel siirdus prantslane vabaagendina Juventusesse. Prantsusmaa koondise debüüdi tegi ta 2016. aastal ning rahvuskoondist on ta kokku esindanud 29 korral ja löönud ka kaks väravat.

Manchester United are working on Adrien Rabiot deal, called today by @David_Ornstein. Talks ongoing but still no agreement on player side with his mother Veronique involved. #MUFC



The agreement with Juventus is not an issue as they're open to sell Rabiot. pic.twitter.com/FIIGrL1Wyo