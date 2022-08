Taaramäe saavutas Sazka velotuuril 15. koha, võidu võttis tiimikaaslane

Laupäeval sõidetud kolmandale etapile läks Taaramäe vastu üldarvestuse 11. kohalt. Taaramäe lõpetas laupäeval 14. ja pühapäeval peetud viimasel etapil 39. kohal. Velotuuri üldarvestuses saavutas Taaramäe 15. koha, üldvõidu võtnud Rotale kaotas ta minut ja 57 sekundit.

Eestlastest oli võistlustules ka Tanel Kangert (Team BikeExchange - Jayco ), kes sai laupäeval 77. ja pühapäeval 37. koha. Kokkuvõttes teenis Kangert 102 ratturi konkurentsis 59. koha, kaotust Rotale kogunes 20 minutit ja 36 sekundit.

27-aastane Rota edestas teise koha saavutanud Anthon Charmigi (Uno-X Pro Cycling Team) kõigest kuue sekundiga. Kolmanda koha hõivas Kangerti tiimikaaslane Kevin Colleoni, kes jäi Rotast lõpuks kaheksa sekundi kaugusele.

