Eesti U-18 korvpallikoondis lõpetas B-divisjoni EM-i üheksandal kohal

Põhimõtteliselt kogu kohtumise juhtinud Eesti koondis tegi vastasest vähem pallikaotusi (15-20) võitis lauavõitluse 40-37 ning tabas kolmepunktiviskeid selgelt paremini (7/24 ehk 29% - 4/26 ehk 15,5%), vahendab Basket.ee.

Eesti poolel tõusis resultatiivseimaks 16 punkti ja 8 lauapalli kogunud Simm-Marten Saadi, Karl Gustav Jurtšenko arvele jäi 14 silma, 6 lauapalli ja 2 vaheltlõiget, kõiis kohamängudes tiimi üheks liidriks kerkinud Gregor Allik viskas 12 punkti ja tegi 2 vaheltlõiget ning Kaspar Kuusmaa panustas 10 punktiga.

Belgia koondise resultatiivseim oli 12 punkti visanud Lukijan Zecevic, Noah Meeusen lisas 9 silma ning Glenn Temmermani arvele kanti 7 punkti.

U-18 koondise peatreener Toomas Annuk sõnas pärast matši: "Turniiri viimane mäng õnnestus lõpetada võidukalt, nagu meil poistega eesmärk pärast alagrupiturniiri ka oli kõik kolm mängu võita. Raskustega kõik need võidud küll tulid, aga me mingil määral ikka sisu näitasime. Kas Belgia oli täna juba väsinud, aga sellist agressiivset survet me nende poolt ei kogenud, nagu mõned varasemas mängus."

"Oli positiivne, et saime pärast viimast mängu pea püsti saalist välja kõndida. Kokkuvõttes võtsime siit kaasa selle, et nii mängijad kui treenerid said kõik koos heas mõttes väikese raputuse. Kui Eestis tundub korvpall selline mõnus ja lõbus, siis siin tehti see võimalikult raskeks. Sellega tuleb aga toime tulla, kui poisid tahavad korvpallurikarjääris edasi liikuda. Ilmselgelt siit ainult raskemaks veel läheb, kui räägime üleminekust meesteklassi. Aga see oli õppetund, et kõik pole roosamanna ning tuleb kõvasti valu ja tagasilööke kannatada ning siis ikkagi pea püsti edasi minna. Lõpuks meil see õnnestus."

Alagrupiturniiri ühe võidu ja kolme kaotusega läbinud Eesti U-18 koondis jäi kohamängudes alistamatuks ning kokku saadi saldoga neli võitu ja kolm kaotust üheksas koht.