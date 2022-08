Heino Enden: Eesti korvpallikoondisel on probleeme kaitsemänguga

Eesti alustab finaalturniiri 2. septembril Itaalia vastu. Seejärel mängitakse alagrupis veel Ukraina, Horvaatia, Suurbritannia ja viimasena Kreekaga. 16 hulka pääsevad neli paremat meeskonda.

Lõppenud nädalal pidas korvpallikoondis kaks kontrollkohtumist Leeduga. Selle nädala lõpus seisab ees Ilmar Kullami mälestusturniir, kus tuleb astuda vastamisi Belgia ning Bosnia ja Hertsegoviinaga. Enne finaalturniiri seisavad augusti lõpus ees ka MM-valikkohtumised võõrsil Sloveenia ja kodus Soomega, mis on samuti heaks ettevalmistuseks.

"Kontrollmängud on kontrollmängud ja Leedu mängis teise koosseisuga. Mõlemad kaotasime. Eks üksikute mängijate ja meeskonna taseme üle otsustatakse pärast suurvõistlusi. Peale EM-finaalturniiri või peale Euroliigat," kommenteeris Enden ERR-ile.

"Eks tänases mängus mängiti juba palju vabamalt. See on ikkagi kontrollmäng, seal ei ole pingeid, vastutust, võidukohustust. Leedul oli kuus-seitse meest puudu. Kogu põhieesliin oli puudu. Leedu tase oli tunduvalt alla selle, mida on meil oodata Euroopa meistrivõistlustel."



"Aga üks asi, mis kahes mängus silma jäi, on see, et suuremal osal Eesti põhimängijatel on probleeme kaitsemänguga," jätkas Enden. "Nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. See on suur probleem."

Endeni sõnul mängitakse EM-finaalturniiril hoopis teistsugust korvpalli. "Nii intensiivsuse kui ka agressiivsuse mõttes. Mida tugevamatega mängime, seda parem on. Eks Läti, Leedu ning ka Belgia ja Soome näitavad ära, milleks valmis oleme. Aga meie alagrupp on väga-väga tugev."

Ta lisas, et Eestil on vaid üks Euroliiga tasemel korvpallur. "Meie mängijatest üks ehk Maik-Kalev Kotsar on võimeline mängima Euroliiga tasemel. Ülejäänud ei ole," lausus endine mängija ja treener.

"Horvaatia meeskonnast, kes on üks meie alagrupi vastane, jäid välja sellised Euroliiga mehed nagu Krunoslav Simon, Ante Žižic ja Dragan Bender. Seal on ka pinged peal. Kontrollmängus pingeid väga ei ole. Oleme realistid, anname võimaluse ja vaatame, mis edasi saab."

Enden pelgab, kuidas tuleb koondis toime pingeolukorras. "Eesti koondis ei ole harjunud mängima surve all. Seda oli näha ka Leedu esimeses mängus - kui meid pannakse surve alla, siis teeme mitte häid viskeid, mitte omas rütmis. Need tihtipeale ei lähe. Selleks on tugevad kontrollmängud muidugi head."