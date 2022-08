Kollo: kahju, et kodupublikule võitu ei saanud pakkuda

Rahvast täis Kalevi spordihallis mängis Eesti koondis oma tänavuse suve vahest kõige vastutusrikkama kohtumise. Kui Kuldliigas Belgiat kahel korral võideti, siis nüüd jäädi samale vastasele 2:3 alla.

Mitmed koondislased olid uues või varasemast vastutusrikkamas rollis. Diagonaalründajana tegutses Timo Tammemaa, temporündajana sai palju koormust Mihkel Varblane. Koosseisu kuulunud Robert Täht jäi pingile. Eesti koondis võitis esimese ja neljanda, kuid kaotas teise ja kolmanda geimi.

"Ei saanud kumbki pool sellist voolavust sisse ja samamoodi ka emotsionaalselt oli selline üles-alla otsimine ja tunnetamine. Jah, selles suhtes on muidugi tõesti hea, et me siit punkti saime. Kahju muidugi, et kodupublikule võitu ei saanud pakkuda," sõnas koondise nurgaründaja ja kapten Kristo Kollo.

Eesti meeskond õnnestus täna blokis, kust saadi lausa 19 punkti. Samas jäädi vastasele alla rünnakul ning ka belglaste kaitsemäng oli täna Eesti omast parem. Ühtlaselt tegutsenud koondisele tõi Henri Treial 16 punkti.

"Kui analüüsin tänast mängu, siis suve jooksul ei läinud me nii palju edasi, kui tahtsime. Me teeme kõvasti tööd. Anname mängijatele edasi lihtsat mängusüsteemi, aga mõningatel hetkedel ei olnud meie tähelepanu õiges kohas," kommenteeris koondise peatreener Fabio Soli.