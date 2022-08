Kaasiku: kodupubliku metsik kaasaelamine tõi kuskilt seitsmenda käigu

Avavahetust jooksnud Marianne Haugi otsustati eelmisel õhtul pikalt, kes teadet jooksma lähevad.

"Eks mul on viimased paar päeva olnud väga keerulised, kuna pole saanud öösel magada. Meil tiimi järjestus ja kes üldse jooksevad käis eile õhtul väga pikalt. Lõpuks sai otsustatud, et mina jooksen ja siis võtsin endale eesmärgiks teha tehniliselt stabiilne sooritus," ütles Eesti teatenaiskonna avavahetust jooksnud Marianne Haug.

Eleri Hirv jäi oma sooritusega üldiselt rahule.

"Mina üritasin anda endast parima nagu alati. Tehniliselt tegin hea soorituse, aga kuna tegu on neljanda võistluspäevaga, siis on päris suur väsimus sees. Üldiselt ise jäin rahule," sõnas Eleri Hirv pärast jooksu.

Ankrunaise Evely Kaasiku sõnul aitas väga palju kodupubliku metsik kaasaelamine.

"Jah, eilne jooks andis mulle palju enesekindlust, et täna ka hästi joosta. Läksingi väga hea enesekindla tundega metsa ja nii siis ka õnnestus hästi kokkuvõttes. Ühe punktiga küll tuli suurem eksimus ja nägin kuidas konkurendid tulid lähedale. Kui nägin, et seal on ka Taani, siis sain aru, et vist on mäng päris kõrgetele kohtadele. Top 6 kohta ma ei uskunud sel hetkel, aga kodupubliku metsik kaasaelamine tõi kuskilt seitsmenda käigu ja õnnestus lõpuks kuues koht tuua," sõnas ankrunaine Evely Kaasiku.