Kanepi alistas venelanna esimeses setis 6:4

37-aastane Kanepi on Samsonovaga varasemalt korra kohtunud. See juhtus eelmisel aastal Wimbledoni turniiril, kus eestlannal tuli tunnistada 6:4, 6:2 venelanna paremust.

Kanepi alistas teel finaali Greet Minneni, Lin Zhu, Anna Kalinskaja ning Daria Seville'i. Samsonova alistas eelmistes ringides Elise Mertensi, Alja Tomljanovici, Emma Raducanu ja Xiyu Wangi.

Kanepi on käimasoleval turniiril löönud rekordit märkivad 30 ässa ning venelannal on ette näidata paremuselt teine tulemus, milleks on 17.

Varasemast üheksast WTA turniiri finaalist on Kanepi võitnud neli ja kaotanud viis. Viimati sai Kanepi üksikmängus tiitli 2013. aastal Brüsselis. Samsonova võidutses 2021. aastal Berliinis.

Sel hooajal on Kanepi hästi mänginud, olles siiani saanud 19 üksikmängu võitu. Viimati suutis Kanepi nii palju matše võita 2013. aastal.