Werner on Chelseast lahkumas ning liitumas endise koduklubiga

Timo Werner lahkus RB Leipzigist 2020. aastal, et liituda Chelseaga, kuid sakslane on taasliitumas Leipzigi jalgpallimeeskonnaga.

Aruannete kohaselt on Werner sõlmimas lepingut, mille kohaselt naaseb ta oma endisesse klubisse pigem alalise lepingu kui laenulepingu alusel. Werner lahkub Chelseast, olles löönud 56 Premier League'i kohtumisega vaid 10 väravat.

26-aastasel ründajal on olnud raskusi oma Saksamaa Bundesliga hea vormi ülekandmisega Inglismaa Premier League'i ning näib, et tal ei ole õnnestunud Thomas Tuchelit veenda oma sooritustega. Werner pole suutnud end piisavalt tõestada, et olla kindel algkoosseisu mängija.

See on pannud ründaja otsima alternatiive, et pääseda siiski Saksamaa koondisesse aasta lõpus toimuvatele jalgpalli maailmameistrivõistlustele. Ta on naasmas oma endisesse koduklubisse RB Leipzigi, kus ta mängis aastatel 2016–2020, lüües seal 127 kohtumisega 78 väravat. .