TÄNA OTSE | Võistlustulle lähevad JK Narva Trans ja FCI Levadia

Pühapäeva õhtul lähevad Premium liiga kohtumisel vastamisi JK Narva Trans ja Tallinna FCI Levadia. Otseülekannet vahendab ETV2 kell 17.55, kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Aet Süvari.

Enne mängu:

Valitsev meister FCI Levadia on Premium liiga üldarvestuses teisel kohal 54 punktiga, esikohal on jätkuvalt Tallinna FC Flora 62 punktiga. Kodupubliku ees mängiv JK Narva Trans on edetabelis kuuendal kohal 21 punktiga.

Sel hooajal on meeskonnad varem kohtunud kahel korral, mõlemad kohtumised võitis FCI Levadia.