TÄNA OTSE | Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-i valikturniiril Belgiaga

Enne mängu:

Eesti koondis kuulub valiksarjas ühte alagruppi Belgia ja Fääri Saartega. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja lisaks kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat. Belgia sai alagrupi esimeses mängus kindla 3:0 võidu Fääri Saarte üle, geimides said Fäärid 7, 15 ja 9 punkti.

Eesti vastu tuleb üsna sama koosseisuga Belgia nagu oli Kuldliigas, kus Eesti mõlemad omavahelised mängud võitis. Liitunud on Tomas Rousseaux ja Wout D´Heer.

"Oleme Belgiaga üsna sarnased meeskonnad, nad on toonud juurde mõned täiendused, Rousseaux ja D´Heer lisavad olulist kogemust. Belgia meeskond üritab teha vähe vigu ja nad usaldavad oma bloki-kaitset. Me peame olema targad ja kannatlikud, eriti nurgad ja diagonaalid ning survestama vastast serviga, aga mitte üle piiri," rääkis peatreener Fabio Soli vastase kohta.

Kahest koondise senisest liidrist Robert Tähest ja Renee Teppanist – kes mõlemad on pikalt vigastustest taastumisega tegelenud – mahtus koosseisu Täht. "Renee ei ole veel füüsiliselt sellises olukorras, et ta oleks valmis mängima ja meil on kaks heas konditsioonis diagonaali, sealt ka see otsus. Roberti olukord on veidi parem, mistõttu on ta koosseisus. Võib-olla sekkub ta servima võib-olla aitab rohkem, seda on hetkel raske öelda, kui palju ta aidata saab. Aga ta läheb päev-päevalt paremaks ja ka tema energia tõttu on oluline teda meeskonna juures hoida. Ma räägin temaga ka enne mängu, et oleks selge, mida temalt ootan. Kindlasti ei taha ma liigseid riske võtta," sõnas Soli.

Peatreener loodab ka, et mängijad suudavad platsil olles oma tegevust nautida. "See on nii minu kui meeste jaoks suve seni olulisim mäng ja kuigi peame olema kannatlikud, tahan näha, et mängijad ka naudivad, mitte ei tee justkui sunnitööd. See on üks olulisemaid külgi, see on võimalus astuda samm edasi ja näidata, mida me suudame," lisas juhendaja.

Eesti koosseis Blegia vastu:

Sidemängijad: Markkus Keel, Robert Viiber

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Timo Tammemaa

Nurgaründajad: Albert Hurt, Kristo Kollo, Stefan Kaibald, Märt Tammearu, Robert Täht

Temporündajad: Henri Treial, Mihkel Varblane, Mart Naaber

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter