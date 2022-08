Medvedev sai hooaja esimese turniirivõidu

Avasetis oli mäng tasavägine, kuid teises setis ei suutnud Norrie ühtegi geimi võita maailma esireketi vastu. Medvedev servis viis ässa ja realiseeris kuus murdepunkti kümnest.

Turniiri võiduga seisab Medvedev kindlalt veel maailma üldarvestuse tipus, kuid juba esmaspäeval läheb venelane võistlustulle Montrealis algaval ATP 1000 kategooria turniiril. Esireket on avaringis vaba, kuid teises ringis läheb vastamisi Nick Kyrgiose (ATP 63.) ja Sebastian Baezi (ATP 31.) vahelise mängu võitjaga.

A Los Cabos debut to remember for the World No. 1! @DaniilMedwed takes out Norrie 7-5, 6-0 to claim the title.@AbiertoLosCabos | #ATC2022 pic.twitter.com/375G74qfdE