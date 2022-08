Eesti naiskond võitis Lätit, meeskond jäi alla Argentiinale

Eesti meeskonnast jäid viiki Aleksandr Volodin ja Andrei Šiškov, kaotasid Kirill Chukavin ja Meelis Kanep.

Naiskonnast võitsid Mai Narva ja Anastassija Sinitsõna, Sofia Blokhin tegi viigi ning Triin Narva kaotas.

Põhiturniiril jätkab ainuliidrina Armeenia meeskond, kes laupäeval alistas India esindusmeeskonna. Seitse võitu ja ühe viigi teinud Armeeniale järgnevad India teine meeskond ja Usbekistan. Eesti meeskond on nelja võidu, ühe viigi ja kolme kaotusega 78. kohal ning kohtub pühapäeval 86. asetusega Tadžikistaniga.

Naiste turniiril juhib jätkuvalt India esindusnaiskond, kes laupäeval tegi viigi Ukrainaga ning on kõik ülejäänud kohtumised võitnud. Teisel kohal on Gruusia ja kolmas Ukraina. Eesti naiskond on viie võidu, ühe viigi ja kahe kaotusega 22. kohal ning kohtub pühapäeval 16. asetusega India kolmanda naiskonnaga.