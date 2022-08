PSG poolkaitsja liitub AS Romaga

Eelmisel hooajal Konverentsiliiga võitjaks tulnud AS Roma laenas Prantsuse tippklubilt Pariisi Saint-Germainilt Hollandi koondise poolkaitsja Georginio Wijnaldumi.

31-aastane Wijnaldum tegi eelmisel hooajal kaasa PSG koosseisus, kuid enne Prantsusmaale siirdumist mängis hollandlane viis aastat Liverpoolis, kus ta oli Ragnar Klavani meeskonnakaaslane.

Wijnaldum sõlmis Itaalia kõrgliigas kuuenda koha saanud Romaga aastase laenulepingu, misjärel on klubil võimalik laen püsivaks muuta. Lisaks PSG-le ja Liverpoolile on ta varem esindanud Hollandis Rotterdami Feyenoordi ja PSV Eindhovenit ning Inglismaal Newcastle Unitedit.

"Mul on hea meel olla Roma mängija. Olen klubi ja selle fännide kohta kuulnud ainult positiivset. Klubi tegi oma jõupingutustega selgeks, kui väga nad mind tahavad. See annab mängijale alati enesekindlust ja usku juurde. Fännide poolt on olnud suurepärane vastuvõtt. Luban endast anda sada protsenti ja aidata meeskonnal võidelda eesmärkide saavutamisel," rääkis Wijnaldum klubi kodulehele.

Wijnaldum on Roma peatreeneri Jose Mourinho viies suvine täiendus. Varem on meeskonnaga liitunud Paulo Dybala, Nemanja Matic, Zeki Celik ja Mile Svilar.

Roma alustab kõrgliiga uut hooaega 14. augustil, kui minnakse vastamisi Salernitanaga.