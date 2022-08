Eesti triatleedid stardivad kõrgete ootustega juunioride Euroopa karikaetapil

Pühapäeval, 7. augustil antakse esmalt Eesti aja järgi kell 7.00 start naisjuunioridele, seejärel kell 9.00 meesjuunioridele ja kell 13.00 asuvad teatevõistlusel rajale võistkonnad. Eestlased loodavad seejuures enim teha väga hea tulemuse tiimina.

Individuaalvõistlusel ootab triatleete 400 meetrit ujumist, 10,245 kilomeetrit rattasõitu ja 2,815 kilomeetrit jooksmist. Teatetriatlonil on distantside pikkusteks vastavalt 200 meetrit, 5,12 kilomeetrit ja 1,5 kilomeetrit.

Naisjuunioride stardis on 29 triatleeti. Grete Maria Savitsch asub seejuures võistlustulle number ühe alt ja Etriin Etverk numbriga 18. Savitsch lõpetas hiljuti Tallinnas peetud Baltimaa meistrivõistlustel eliitnaiste konkurentsis kaheksandana ning pälvis mai lõpus juunioride Euroopa karikasarja etapilt Leedus Panevezyses 13. koha. Etverk oli samal etapil kümnes.

"Loodan anda sellel võistlusel endast parima. Suured lootused on rohkem segateatevõistlusega seotud," avaldas Savitsch enne pühapäevast starti. Etverk lisas: "Olen viimase aja treeningutega rahule jäänud ning tunnen end üsna enesekindlalt. Eelmisel nädalavahetusel Karksi-Nuias toimunud võistlus näitas samuti, et vorm on hea ja selle põhjalt annab teha hea võistlus küll. Viimasel ajal olen rahule jäänud just jooksuga ning loodan väga ennast rahvusvahelisel tasemel realiseerida."

Meesjuuniore asub rajale 38 ning eestlased Oskar Hein ja Gert Martin Savitsch kannavad vastavalt võistlusnumbreid 17 ja 23. Hein lõpetas Euroopa karikaetapil Leedus Panevezyses 23. ja Savitsch 21. kohal.

"Minu ettevalmistus on kulgenud suhteliselt hästi ja tänu sellele on ka enesetunne hea. Individuaalsel võistlusel sooviksin teha tugeva ujumise ja saada tugevasse rattapunti," ütles Hein enne võistlust. Ka Savitsch kinnitas, et lendab võistlusele hea enesetundega.

"Ungaris saadud haavad on paranenud ning olen taas valmis endast maksimumi andma. Teatevõistluseks sai viimane lihv antud eelmisel nädalal Karksi-Nuias, kus tundsin end lühikesel, kuid kiirel distantsil väga hästi. Suur tähtsus on sel võistlusel jooksudistantsil, mis mind eriti ei soosi, kuid olen selleks kindlasti rohkem valmis kui kolm nädalat tagasi Ungaris."