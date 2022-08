Bayern kõmmutas hooaja avamängus kuus väravat

Bayernil kulus väravaarve avamiseks kõigest viis minutit, kui 30-meetrise karistuslöögi realiseeris Joshua Kimmich. Viis minutit hiljem duubeldas Benjamin Pavard Bayerni eduseisu.

29. minutil skooris Sadio Mane Bayerni kolmanda värava, viis minutit hiljem sai jala valgeks Jamal Musiala ning vahetult enne poolajavile hoolitses tiitlikaitsja viienda värava eest Serge Gnabry. Teise poolaja keskel lõi Randal Kolo Muani Eintrachti auvärava, lõpptulemuse vormistas 83. minutil Musiala teine tabamus.

The #Bundesliga opener proved to be an easy task for @FCBayernEN.



Six goals, including two from @JamalMusiala and a league debut goal for Super Sadio. #SGEFCB | #MD1 pic.twitter.com/NgbEKw3ZLS