OTSEBLOGI | Rovanperä tõusis teiseks, Tänak näitab hiilgavat võitlusvaimu

Laupäevane võistluspäev:

Teise täispika võistluspäeva algust saatis vihmasadu, mis oli kohati nii tugev, et Adrien Fourmaux' sõnul ei töötanud kojamehed nähtavuse parandamiseks piisavalt kiiresti. Aega hakkas tagasi tegema Kalle Rovanperä, kes võitis neljast kiiruskatsest kaks ning jõudis tiimikaaslasele Esapekka Lappile üsna lähedale.

Suurepäraselt jätkav Ott Tänak võitis aga hommikuse osa viimase kiiruskatse ja suurendas lõunapausile minnes edu Lappi ees 9,5-le sekundile, Rovanperä kaotab kolmandana 12,9 sekundit.

Suurest mängust langes viiendal kohal olnud Craig Breen, kes maandus päeva teisel katsel üle künka sõites suure kivi otsa ja lõhkus vedrustuse. WRC2 arvestuses pidi päeva pooleli jätma kolmandal positsioonil olnud Mikko Heikkilä, kelle masin rullus üle katuse. Seetõttu tõusis Egon Kaur klassi kokkuvõttes neljandale kohale.

Reedene võistluspäev:

Kui Tänak rääkis neljapäeval, et ei tunne end autos absoluutselt mugavalt ning et Soome teedel on Toyotadele võimatu vastu saada, ei olnud seda vähemalt reede hommikust aru saada: eestlane võitis kaks kiiruskatset ning läks hoolduspausile liidrina, edestades Esapekka Lappit (Toyota) 6,2 ning teisi juba enam kui kümne sekundiga.

Varakult lõppes ralli Oliver Solbergi jaoks, kes keeras päeva avakatse esimeses vasakkurvis oma Hyundai üle katuse ning pidi seejärel katkestama. Suurest mängust langes kiirelt välja ka Adrien Fourmaux, kes lõhkus kraavist läbi sõites masinat nii palju, et pidi mitu katset sõitma ilma roolivõimuta ja hiljem käsi jäävannis jahutama. Probleemid tabasid ka WRC klassis oma rallidebüüti tegevat Jari Huttuneni (mõlemad Ford).

Lõunapausilt naastes võitis Tänak esimese katse ning suurendas edu 8,3 sekundile, aga ülejäänud õhtu kuulus lendavale soomlasele: Lappi võitis kolm järgnenud katset ning reedese võistluspäeva lõpuks on Tänaku edu Toyota mehe ees vaid 3,8 sekundit. Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä kaotavad eestlasele vastavalt 19,3 ja 21 sekundiga.

"On olnud väsitav päev, minu aku on päris tühi ja nüüd ootab voodi," võttis Tänak esimese täispika võistluspäeva viimase katse järel tabavalt kokku.

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäeva hommikul toimunud testikatsel oli kiireim koduradadel kihutav MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä, kes sai neljandal läbimisel kirja aja 1.56,1. 2017. aasta võitja Esapekka Lappi kaotas talle teisena pool sekundit, Tänak kolmandana 0,9 sekundit.

Õhtusel 3,5 kilomeetri pikkusel Harju avakatsel olid Hyundai mehed aga kiireimad: Thierry Neuville sai kirja aja 2.41,7 ning Tänak jäi temast teisena maha 1,2 sekundiga. Kolmas oli Takamoto Katsuta (Toyota; +2,6), neljas Rovanperä (+3,2).

Katse lõpus eestlane aga eriliselt optimistlik polnud. Tänakult küsiti, kas tal õnnestub Soomes Toyotadele vastu saada: "see ei juhtu üleöö. Peame sellega lihtsalt leppima. Võitleme autos väga kõvasti, masin elab oma elu," ütles ta vastuseks.

Reedene võistluspäev algab kell kaheksa algava katsega.

Enne võistlust:

MM-hooaja ülikindlaks liidriks on Kalle Rovanperä, kes on võitnud senisest seitsmest etapist viis, kuid koduradadel pole 21-aastane soomlane WRC arvestuses veel võitu saavutanud. Rovanperäl on koos 175 punkti, talle järgnevad Thierry Neuville (92), mullune Soome ralli võitja Elfyn Evans (79) ning Ott Tänak (77).

"Eelmisel aastal ei sobinud mulle seadistus," sõnas Rovanperä sel nädalal Dirtfishile. "Loodetavasti saame sel aastal teha muudatusi ja olla kiired, siis saame nädalavahetust nautida. On selge, et tahan inimestele võitu pakkuda, aga pärast kõiki võite sel aastal ei ole meil midagi tõestada vaja. Tahame võita, aga kui seda ei juhtu, siis seda ei juhtu," lisas soomlane.

"Soome on sõidu poolest alati hooaja tipphetk," sõnas ralli eel Ott Tänak. "Kui suudaksime korrata Eesti tulemust, siis oleks see juba tugev sooritus. Kindlasti saab see olema keerulisem kui Eestis."

Soome ralli ajakava:

Neljapäev

Testikatse (4,48 km) 9:01

SS1 Harju 1 (3,48 km) 19:08

Reede

SS2 Laukaa 1 (11,75 km) 08:00

SS3 Lankamaa 1 (21,69 km) 08:55

SS4 Laukaa 2 (11,75 km) 12:15

SS5 Lankamaa 2 (21,69 km) 13:10

SS6 Harju 2 (2,01 km) 14:30

SS7 Ässämäki 1 (12,31 km) 17:00

SS8 Sahloinen-Moksi 1 (15,7 km) 17:53

SS9 Ässämäki 2 (12,31 km) 19:13

SS10 Sahloinen-Moksi 2 (15,7 km) 20:06

Laupäev

SS11 Päijälä 1 (20,19 km) 08:08

SS12 Rapsula 1 (20,56 km) 09:08

SS13 Patajoki 1 (13,75 km) 10:08

SS14 Vekkula 1 (20,65 km) 11:08

SS15 Päijälä 2 (20,19 km) 15:38

SS16 Rapsula 2 (20,56 km) 16:38

SS17 Patajoki 2 (13,75 km) 17:38

SS18 Vekkula 2 (20,65 km) 18:38

Pühapäev

SS19 Oittila 1 (10,84 km) 08:23

SS20 Ruuhimäki 1 (11,12 km) 09:38

SS21 Oittila 2 (18,84 km) 11:01

SS22 Ruuhimäki 2 (11,12) 13:18