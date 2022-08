Vähemuses lõpetanud Flora sai Tartust minimaalse võidu

Värava lõi 41. minutil nurgalöögi saginas Henrik Pürg. Tsenderduse andis Markus Poom, selle suunas värava ette Markus Soomets, seejärel puutusid palli veel nii Gerdo Juhkam kui ka Richard Aland, kuid Pürg jäi tartlaste vastu olukorras peremeheks, vahendab Soccernet.

63. minutil jäi Flora kümnekesi, kuna Martin Miller läks korkidega Patrick Genro Veelmale jalga ning sai otse punase kaardi. Rohevalged hoidsid aga ka vähemuses kohtumist enda kontrolli all ja teenisid kahe viigi kõrvale 20. võidu.

Liigatabelis on Flora edu teisel kohal oleva Levadia ees kaheksa punkti, kuid Levadial on üks mäng vähem peetud. Tammeka paikneb 18 punktiga seitsmendal positsioonil.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.