Rikberg: paanikaks põhjust ei ole, aga sisemiselt oleme natukene mures

EM-valikturniiri eel mängis Eesti koondis neli kontrollmängu, mis kõik lõppesid kaotusega. Kas meil on põhjust muretsemiseks?

Paanikaks põhjust ei ole, aga eks me sisemiselt oleme natukene mures. Loomulikult oleks tore minna hooaja tähtsaimatele mängudele vastu hea enesekindluse ja võitude pealt, aga selle keerulise olukorraga tuleb lihtsalt hakkama saada ja taset tõsta.

Eesti on kolmeses alagrupis koos Belgia ja Fääri saartega. Belgiaga mängisime kevadel Kuldliigas, Fääri saared mängivad oma ajaloo esimest EM-valikturniiri. Tundub, et kõik justkui on käes. Kas see on ohtlik mõtteviis?

Ikka on ohtlik niimoodi arvata. Valiksarja süsteem on üsna keeruline, aga kindel on ainult see, et alagrupi võitja pääseb finaalturniirile. Kui jääd teisele kohale, siis pead olema nelja-viie parima teise koha meeskonna seas. Ei saa minna mõtteviisiga, et saame Belgia järel teise koha ja sellest piisab, sest see on rumal ja ülbe. Pigem läheme saavutama põhieesmärki, milleks on otsepääse finaalturniirile.

Kui kevadel mängiti Kuldliiga mänge, siis iga mängu juures korrutati, et see on üks koosseis, aga valikmängudeks tulevad teised mehed. Nüüd pole praktiliselt kedagi. Kuhu nad kõik kadusid?

Jah, liitujaid on üsna vähe, aga ei saa öelda, et pole kedagi juurde tulnud. Meiega on liitunud Kristo Kollo, Robert Täht ja Renee Teppan. Keda ja kui palju eelolevates mängudes väljakul näeb on iseasi, aga põlvkondade vahetus, mis meil veidi aega tagasi algas, on alanud ka Belgial ja ka mitmetel teistel meie lähiriikidel. Tundub, et kõigil on korraga tulnud vanemate meeste lahkumine ja noorte pealetulek.

Uue peatreeneri käe all on Eesti koondis hakanud mängima kiiremat mängu. Kas see on paari kuuga üles leitud?

Nii ja naa. Kui päris aus olla, siis oleme kiiruse osas teinud natukene mööndusi. Pigem oleme viimased nädalad ajanud asja natukene aeglasemaks, aga mugavamaks. Mängupilt on läinud ladusamaks ja sellist kiirusega ülepingutamist treenerid enam ei nõua. Kui Kuldliiga oli katsetamiste aeg, siis EM-valiksari on ikkagi tulemuste tegemise aeg.