U-18 käsipallikoondis osaleb Euroopa meistrivõistlustel Rumeenias

Koondised on Euroopa meistrivõistluste jaoks jagatud kolme turniiri vahel, mis leiavad samaaegselt aset Iisraelis, Lätis ja Rumeenias. Rumeenias aset leidev turniir pidi algselt aset leidma Ukrainas, kuid sealse sõja tõttu muudeti turniiri asukohta.

Rumeenias toimuval turniiril on osalevad koondised jagatud kahte alagruppi, kus A-grupis mängivad Austria, Slovakkia, Ukraina ja Eesti ning B-grupis Rumeenia, Soome, Suurbritannia ja Moldaavia.

Enne reisikohvrite pakkimist avaldas peatreener Kalmer Musting, et EM-il ootavad ees erinevad mängud ja erinevad vastased: "Väga oluline on esimene kohtumine, et noored pinge all ei murduks, see võib mõjutada oluliselt järgmisi mänge. Meeskonnas on hea meeleolu, mitte vaid mängul vaid meeskonnas tervikuna, toetatakse üksteist."

"Saan öelda, et meil on mille pealt mängida, seda et koondise kohal oleksid mustad varjud, seda öelda ei saa. Meil on mängijaid, kes hästi skoorivad ja loodan, et nad teevad seda mitmes mängus. Samas on mure, et pole välja kujunenud kindlat põhikoosseisu, sageli alles mängu käigus selgub sobiv koosseis, mis toimib konkreetses mängus," analüüsis Musting olukorda koondises.

Ettevalmistusperioodil osalesid noored kohusetundlikult ja ettevalmistus tehti noorte poolt ideaalselt kaasa. Tagantjärgi tarkusena tõdes Musting, et oleks võinud kontrollmängud varem mängida ning jätta paar päeva koostöö lihvimiseks ning kontrollmängudest esile tulnud kitsaskohtade parandamiseks: "Samas ei ole asi halb, sest Rumeenias kohapeal on enne turniiri algusr ees veel kaks treeningut."

Kõiki koondise mänge on võimalik vaadata tasuta registreerides omale konto läbi EHF TV.

U-18 koondise mängude ajakava:

8.08.2022 kell 15.00 Slovakkia vs Eesti;

9.08.2022 kell 13.00 Eesti vs Austria;

11.08.2022 kell 13.00 Ukraina vs Eesti;

13.08.2022 ja 14.08.2022 mängitakse vastavalt alagrupis saavutatud kohtadele.

EM-il osalev U-18 koondis:

Johannes Paju, Marek Kopli, Arno Vare, Urmas Rõuk (kõik HC Tallas), Andero Viljus, Joonas Vassiljev, Karl Markus Kannel (kõik Põlva Käsipalliklubi), Karl Kramm (HC Tallinn), Karl Kõverik, Rasmus Eensaar, Hugo Liiv (kõik Tallinna Käsipalliakadeemia), Robin Liinsoo, Hendrik Koks (mõlemad Viljandi HC), Alvar Soikka (HC Kehra), Ilja Kosmirak, Marcus Rättel, Madis Valk (kõik Tapa valla Spordikool).

Koondise peatreener: Kalmer Musting

Treenerid: Kaspar Lees, Rein Suvi

Füsioterapeut: Allar Lamp

Delegatsiooni juht: Pirje Orasson.