Chelsea käis liigarivaali kaitsja eest välja 65 miljonit eurot

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul käis Chelsea 24-aastase hispaanlase eest välja 55 miljonit naelsterlingi ehk veidi üle 65 miljoni euro. Brighton võib erinevate boonuste abil teenida veel kaheksa miljonit eurot. Cucurella sõlmis Chelsea'iga kuueaastase lepingu.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2022

"Ma olen väga õnnelik. See on minu jaoks suur võimalus liituda ühe maailma parima klubiga ja ma kavatsen kõvasti tööd teha, et siin õnnelik olla ja meeskonda aidata," rääkis Cucurella Chelsea kodulehele.

Cucurella on Barcelona akadeemia kasvandik, kes liitus Brightoniga eelmisel suvel. Möödunud hooajal tegi nii ääre- kui ka keskkaitsjana tegutsev Cucurella kõikide sarjade peale kaasa 38 kohtumises ja lõi ühe värava.

"Marc on end Premier League'is tõestanud ja ta tugevdab meie meeskonda. Meil on hea meel, et Marc on osa Chelsea olevikust ja tulevikust," kommenteeris Chelsea omanik ja esimees Todd Boehly.

Vahetult enne Cucurella ülemineku avaldamist teatas Chelsea, et saadab 19-aastase Levi Colwilli aastaks Brightonisse laenule. Eelmise hooaja veetis Colwill laenulepingu alusel Inglismaa esiliigaklubis Huddersfield Town. Colwill on erinevaid Inglismaa noortekoondiseid esindanud kokku 17 korral.

Äärekaitsjate turul tegutses ka Manchester United, kes laenas vasakkaitsja Alex Tellesi aastaks Hispaania kõrgliigaklubile Sevillale. Telles liitus Unitediga 2020. aasta sügisel ja tegi kõikide sarjade peale kaasa 50 kohtumises.