Voolaid: Anderlecht mängis taktikaliselt väga hästi

"Kindlasti esimesed emotsioonid on, olen väga pettunud. Teistpidi poolaja sõnum oli ka et 2:0 on väga raske seis ja vajame ühte väravat, et tuua uut hingamist ja mängu tagasi tulla. Proovisime nii kuidas jaksasime, aga kahjuks ei õnnestunud," kommenteeris Paide Linnameeskonna peatreener Karel Voolaid.

Paide peatreeneri Karel Voolaiu sõnul oli vastaste rünnak väga kvaliteetne ning nad kasutasid hästi tekkinud võimalused ära.

"Tuleb tunnistada, et Anderlecht mängis väga hästi taktikaliselt esimene poolaeg ja arutas meid hästi targalt. Nende rünnak oli nii kvaliteetne, et kasutasid tekkinud augud väga hästi ära ja meil oli väga raske neid katta. Võib-olla tänasel päeval meie kaitsetöö klass ei ole nii kõrge. Suures plaanis saime ka väga palju muud ohtu ära hoitud ja mäng ei läinud inetuks ja seis oli nagu jalgpalliseis olema peab, kui on raske vastane," lisas Voolaid.

Võõrsilmängu eel usub Voolaid, et neil avanevad võimalused, et midagi teistpidi pöörata.

"Praegu meil ei tule nädalavahetusel liigamängu ja meil on aega patakad ära laadida ja oma analüüsid teha. Sama teevad ka nemad. Nendel on küll nädalavahetusel mäng. Kindlasti kõik meeskonnad Belgias mängivad väga hästi ja nende fännid nõuavad veel paremat esitust, kui siin. Midagi lihtsamat ei tule, aga proovime leida lahendused ja kui me suudame ise värava lüüa ja seda esimesena teha, usun, et siis meil avanevad võimalused midagi teistpidi pöörata," sõnas Voolaid.

Paide meeskonna kaitsja sõnul mängisid vastased väga hästi ning nad kasutasid oma võimalused ära.

"Ütlen kõigepealt seda, et respect meie meeskonnale. Tegelikult vastas oli äärmiselt tugev meeskond. Ilmselt kogu meeskonna ajalugu vaadates siis tegemist oli väga kõrge tasemega meeskonnaga. Oli näha, et nad tulid neid ühte-kahte väravat otsima ja nad lahendasid muidugi sajaprotsendiliselt. Ma ei mäleta, et neil rohkem olekski võimalusi olnud. Kaks 100% võimalust ja nad lõid mõlemad sisse," sõnas Paide meeskonna kaitsja Joseph Saliste.

Saliste usub, et teises mängus on Paidel lootust veel kaotusseisust välja tulla.

"On lootust ma usun. Tegelikult meil olid päris head võimalused. Järgmine kord need lähevad sisse lihtsalt," lisas Saliste.