Kanter: siin on vallal hea võimalus erinevaid treeninguid läbi viia

Tuleviku peale mõeldes ja uutele noortele kergejõustiklastele paremate tingimuste loomiseks renoveeriti Märjamaa kergejõustiku staadion. Mõni aasta tagasi ehitatud spordihoone nõudis juba pikemat aega kõrvale samatasemelist staadionit, et veel rohkem inimesi treenima meelitada.

"See on nüüd juba mitte päris kümneid, aga selline 10-13 aastat vana ehk et kui tehti spordihoone, siis see kontrast vana staadioni ja uue spordihoone vahel oli nii suur, et ma arvan, et kõik poliitikud said aru, et see on mõistlik nüüd ära teha," ütles Märjamaa spordikeskuse juhataja Mart Tilk.

Hiljuti renoveeritud staadioni avamisel oli kohal ka kettaheitjast olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter, kes Märjamaa staadionile oma positiivse hinnangu andis.

"No ma arvan, et eks siin on kindlasti kohalikule ütleme siis vallale hea võimalus sellesmõttes hea keskonnana pakkuda võimalusi erinevaid treeninguid läbi viia. Sellesmõttes tänapäeval, et lapsi üldse liikuma saada ega see on üldse sellline miljoni dollari küsimus," ütles Gerd Kanter.

Tänaselt avamiselt ei puudunud ka spordivõistlused, kui võisteldi 800 meetri jooksus ja rannavõrkpallis. Jooksule startinust seitsmest mehest võitis distantsi sellel aastal Eesti meistrivõistlustelt kaks hõbedat võtnud Deniss Šalkauskas, kellele tegi tempot Tauri Tamm.

"Staadion mulle väga meeldib. Ma juba kõikidele ütlesin, et väga ilus ja hea staadion. Väga heas kohas on tehtud ja võistlused ka mulle väga meeldinud," ütles Šalkauskas peale jooksu.