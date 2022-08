Chelsea ostis Aston Villast 18-aastase poolkaitsja

Chukwuemeka jäi Villa hooajaeelsest Austraalia turniirist kõrvale, kuna keeldus uut lepingut sõlmimast.

"Ma ei suutnud viimastel päevadel Chelseat oma peast välja ajada, nii et olen lihtsalt õnnelik ja rahul, et see kõik on tehtud," ütles Chukwuemeka.

"Olen nii põnevil ja ei jõua ära oodata, millal saan platsile minna, kohtuda kõigi mängijatega ning proovida Chelseaga mänge ja karikaid võita," lisas ta.

Eelmisel hooajal Villas 12 kohtumist mänginud Chukwuemekaga oli Villal sõlmitud leping 2023. aasta lõpuni.

Eelmisel kuul ütles Villa peatreener Steven Gerrard, et Chukwuemeka ei ole juba mõnda aega laual olnud lepingut allkirjastanud.

Teda seostati ka Barcelona, AC Milani ja Dortmundi Borussiaga.

Chelsea esimees Todd Boehly ütles: "Carney on üks põnevamaid noori mängijaid Euroopas, nii et ootame teda väga Stamford Bridge'il."

"Meil on hea meel, et saame ta Chelseasse tuua ja lisada oma meeskonda nii andeka noore inimese uueks hooajaks," lisas Boehly.