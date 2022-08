Hyundai ralliauto uuendamine võtab aega

Hyundai käivitas uue auto ehitamise protsessi konkurentidest hiljem ja nii on Lõuna-Korea autotootja mudelil olnud tänavuse MM-sarja jooksul mitmeid probleeme. Peakonkurent Toyota on nihkunud eest ära nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses.

Hooaja seitsmest esimesest rallist on viis võitnud Toyota piloot Kalle Rovanperä, kelle edu MM-sarjas teist kohta hoidva Thierry Neuville'i (Hyundai) ees on 83 punkti. Ott Tänak (Hyundai) jääb neljandnana juba 98 silma kaugusele.

Ka võistkondlikult juhib Toyota. Neil on seitsme etapiga koos 298 punkti ehk 87 enam kui Hyundail, kes on oma tänavuse ainsa etapivõidu teeninud juuni alguses Sardiinias, kui pjedestaali kõrgeimale astmele kerkis Tänak.

Kuigi Hyundai masinat arendatakse pidevalt edasi, siis suuremad muudatused ei tule kasutusele enne oktoobrit. Vahepeale jäävad aga rallid Soomes, Belgias, Kreekas ja Uus-Meremaal. Pärast seda sõidetakse tänavu veel üksnes Hispaanias ja Jaapanis, kuid üleminek täiendatud versioonile võib aset leida ka hoopis hiljem.

Suuremad kavandatavad muudatused vajavad homologiseerimisprotsessi läbimist. "Homologiseerimiseks tuleb esitada taotlus enne augusti lõppu, siis järgneb homologiseerimine ning uusi lahendusi võib kasutada või tutvustada alates 1. oktoobrist," lausus Hyundai tiimipealiku kohusetäitja Julien Moncet väljaandele Motorsport.com.

Moncet' sõnul on neil asjad töös ja lähiajal pöörataksegi rõhku eeskätt auto paremaks muutmisele. "Kui vaadata meistrivõistluste seisu, siis on see pisut keeruline, nii et peame keskenduma auto arendamisele," ütles prantslane.

Järgmine suurem edasiminek lähietappidel veel aset ei leia. "See juhtub oktoobris või järgmise aasta alguses, sest isegi, kui esitad taotluse ja läbid homologiseerimise, siis sa ei pea seda kohe kasutama, küll aga alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Nii et suurem muudatus tuleb hiljemalt Monte Carloks."

"Igal rallil on meil kasutusel uued detailid, mõnikord vastupidavuse jaoks, mõnikord kiiruse jaoks. Väiksed asjad siin ja seal," jätkas Hyundai tiimipealiku kohusetäitja. "Tulime Soome mõningate muudatustega seadistuses ja väikeste kohandustega siin-seal, nii et vaatame, mida siin saavutada suudame. Toyotaga on raske, kunad nad on siin favoriidid, aga ma arvan, et võime sihtida pjedestaalikohta ja võib-olla pisut enamat."