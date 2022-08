Burgose velotuuri etapi grupifiniš lõppes massilise kukkumisega

Jumbo-Visma meeskond vedas grupifinišiks lahti hollandlast David Dekkerit, kes aga kaotas teekünnisel ratta üle kontrolli ja kukkus. See algatas suuremat sorti kukkumisahela, kus ohvriks osutusid paljud ratturid.

"This is an absolute at the Vuelta a Burgos. in the final 500m!" — Eurosport (@eurosport) August 3, 2022

Dekker ise suutis tõsisemaid vigastusi vältida. "Vaadates, mis juhtus, läks hästi," lausus hollandlane. "Tundub, et katki pole midagi peale minu võitlusvaimu. Ma ei näinud künnist tulemas ja kaotasin allamäge suurel kiirusel kontrolli. Ma loodan siiralt, et kõigi õnnetusse sattunud ratturitega on hästi ja nad paranevad kiirelt."

Massilise kukkumise tõttu pääsesid eest ära Jumbo-Visma mehed, kes said kolmikvõidu: esimesena finišeeris hollandlane Timo Roosen, tema järel itaallane Edoardo Affini ja austraallane Chris Harper. Kuna kukkumine juhtus aga viimase kolme kilomeetri jooksul, määrati järgnevatele võitjaga sama aega, kuigi takerdumise tõttu finišeeriti kohati mitu minutit hiljem.

Kuigi enne ülekäigurada lehvitas rajakohtunik hoiatuslippu, siis grupi kiirus lähenes siiski 60 kilomeetrile tunnis ja ratturid võitlesid ikkagi etapivõidu nimel. Pärast massilist kukkumist toimetati haiglasse AG2R-Citroeni rattur Damien Touze. Samuti said korraliku matsu näiteks Davide Ballerini (Quick-Step Alpha Vinyl) ja Alejandro Valverde (Movistar).

Teisena lõpetanud Affini kurjustas pärast finšit rahvusvahelise jalgrattaliidu (UCI) ja korraldajatega. "Mul on väga kahju ja ma olen kurb kõigi asjaosaliste pärast nign loodan, et keegi ei saanud raskelt viga," sõnas ta. "Kallis UCI - pärast kõike, mis täna juhtus, on häbiväärne lubada finišit nii kõrge teekünnisega viimasel 800 meetril ja nii suurel kiirusel. See pole vastuvõetav."

Kahe etapi järel hoiab UCI tugevuselt teise kategooria mitmepäevasõidul liidrikohta kolubmlane Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious). Velotuuril teeb kaasa ka eestlane Martin Laas (BORA - Hansgrohe), kellele läks kolmapäevasel etapil kirja 14. koht.