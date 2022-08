Kasper Schmeichel lahkub Leicester Cityst

35-aastane Schmeichel liitus Leicesteriga 2011. aastal, kui klubi kuulus veel esiliigasse. 2014. aastal tõusti kõrgemasse seltskonda ja kogu jalgpalliüldsuse jahmatuseks teeniti 2016. aastal ka meistritiitel. Mullu kevadel võitis Schmeichel koos klubiga ka Inglismaa karika.

Schmeichelil on Leicesteri ridades 11 hooaja jooksul kirjas 479 kohtumist ja see annab talle klubi kõigi aegade pingereas kõrge kolmanda koha.

"See on olnud minu jaoks enam kui klubi. See on koht, kus olen saanud eluaegsed sõbrad ja mälestused - see on olnud minu kodu," teatas taanlane lahkumiskirjas.

"11 hooaega... on tehtud nii erilisteks nii rambivalgusest eemal seisvate inimeste, väljakul olijate kui ka fännide poolt," jätkas endine kapten. "Teie toetus on olnud imeline ja olen teile kõigile väga tänulik."

Schmeichel sõlmis Briti meedia teatel Nice'iga kolme aasta pikkuse lepingu ja väidetavalt maksis Prantsusmaa klubi tema mängijaõiguste eest üks miljonit inglise naela (ca 1,2 miljonit eurot).

Schmeichelil on 84 mängu kirjas ka Taani koondise eest. Mullu suvel jõuti meeskonnaga dramaatilisel EM-finaalturniiril poolfinaali.