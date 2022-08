VAATA OTSE | Paide on poolajaks 0:2 kaotusseisus

Täna kell 19.35 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet A. Le Coq Arenalt jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga kolmanda eelringi kohtumiselt Paide Linnameeskond - Brüsseli Anderlecht. Ülekannet kommenteerib Tarmo Tiisler, stuudios on Aet Süvari.

Paide Linnameeskond alistas avaringis Gruusia klubi Tbilisi Dinamo. Esimene kohtumine võideti võõrsil 3:2 ning teine kaotati kodus 0:1. Järgnenud lisaajal lõi Dinamo teisegi värava, aga Ebrima Singhatehi tabav penalti 115. minutil päästis Eesti klubile penaltiseeria.

Mõlema klubi viis esimest lööjat olid täpsed, kuid Dinamo kuues lööja eksis, Kristofer Piht aga mitte ja nii pääses Paide edasi teise eelringi, kus vastamisi tuli minna Jerevani Ararat-Armeniaga.

Mõlemad kohtumised lõppesid 0:0 viigiga ja kuna lahendust ei toonud ka kordusmängu lisaaeg, ootas taas ees penaltiseeria. Sarnaselt esimesele eelringile olid Paide mehed ka siin väga kindlad ja realiseerisid kõik viis lööki. Ararat-Armenia neljas lööja aga eksis.

Belgia suurklubi Anderlecht on hooaega alustamas ja peetud on kaks liigamängu, kust on kirjas üks võit ja üks kaotus. Eurosarjades pole meeskond seni veel mänginud.