Käsipallikoondis alistas Leedu meeskonna

Olles kolmes sõprusmängus kolm korda alistanud Läti koondise, said noored koondislased katsuda rammu ka Leedu koondislastega, kes üllatasid eestlasi teismoodi mänguga.

Peatreener Kalmer Musting tõdes peale mängu, et kontrollmängud on olnud väga erinevad: "Ka täna oli taaskord teistmoodi mäng, sest leedukad mängisid väga aktiivset kaitset, isegi kuni keskjooneni välja, mis oli teistmoodi kui lätlastega. Kuigi vastane üllatas meid aktiivse kaitsega, siis saime poolajaks siiski edumaa, mida suurendasime teisel poolajal nii kümne väravani. Enamus mängijaid said ka kirja värava."

Võrreldes Riias toimunud kahte mängu, tuli Mustingul tõdeda mängupäevade erinevust: "Eile oli meil lätlastega raskem mängida, oli reisipäev, ärkasime vara ning puhata saime vähe, kuigi mõned mängijad kasutasid pikka bussisõitu Riiga magamiseks. Samas täna oli meie vastane samas olukorras, neil oli reisipäev ja meie saime võtta aega enne mängu rahulikult ja ka puhata. Mängud ja mängupäevad on olnud erinevad, eks me enne EM-i veel analüüsime kontrollmänge ning proovime olukordi parandada juba treeningutel Rumeenias."

Enim väravaid tõi koondisele Randel Matthias Lepp, kes viskas kuus väravat. Ühe värava vähem kogus Karl Tamm ning neli väravat viskas tiimile Hendrik Koks.

U-18 koondise 2022 Euroopa meistrivõistluste B-divisjoni mängud toimuvad 8.-14. augustil 2022 Rumeenias.

U-18 koondis mängis Leedu vastu kooseisus:

Arno Vare

Urmas Rõuk

Johannes Paju (kõik HC Tallas)

Andero Viljus

Karl Markus Kannel

Randel Matthias Lepp

Joonas Vassiljev (kõik Põlva Käsipalliklubi)

Karl Kramm (HC Tallinn)

Karl Kõverik

Rasmus Eensaar

Hugo Liiv (kõik Tallinna Käsipalliakadeemia)

Robin Liinsoo

Hendrik Koks (mõlemad Viljandi HC)

Alvar Soikka (HC Kehra)

Ilja Kosmirak

Marcus Rättel (mõlemad Tapa valla Spordikool)

Peatreener Kalmer Musting

Treenerid Rein Suvi, Kaspar Lees

Füsioterapeut Kert Kähari