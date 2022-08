Toobal enne kohtumisi Austriaga: üritame mängu kiiremaks ajada

"Eks üritame natuke kiiremaks ajada mängu. Seal on väikseid nüansse, mida järk-järgult proovime. Sel nädalal saame kindlasti sidemängijatega koostööd teha. Natuke katsume mõnes elemendis kindlust ja stabiilsust juurde saada. Natuke omavahelist koostööd," lausus Eesti koondise abitreener Andres Toobal pärast mänge Ungariga ERR-ile.

"Eks see on ühtmoodi võistkonnasisene kokkumängimine, aga samas üritame lihvida individuaalset tehnikat. Ma arvan, et kolm nädalat on hommikuti rohkem individuaalne pool, õhtuti katsume võistkonna mängima saada."

Mitmed Eesti naiskonna liikmed on teeninud sel suvel head lepingud. "Kindlasti on see hea foon. Kõigil on rahulik. Enamik teevad perioodi ära, saavad nädalakese puhata - mõni võib-olla rohkemgi - ja siis lähevad klubide juurde," tähtsustas Toobal.

"Kõik võtavad head kokkumängimist koondisega põhjaladumist klubihooajaks. Rahuliku südamega on palju mõnusam trenne teha, kui et viimasel hetkel vaja kellelegi näidata."

Reedel, 5. augustil algab mäng Austriaga kell 17.30 ja laupäeval, 6. augustil kell 13.00. Ukrainaga mängitakse 12.-13. augustil Sõle spordihoones.