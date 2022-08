Botswana 100 meetri jooksja võttis kulla juunioride maailmarekordiga

Seejuures hakkas oma eelmist maailmarekordit kolme sajandikuga kohendanud Tebogo triumfeerima juba paarkümmend meetrit enne finišit ja sõnas hiljem, et võinuks täiega pingutades distantsi ka 9,8 sekundiga läbida.

"Kui keegi nägi selles austuse puudumist, siis on mul väga kahju. Ma nägin fänne ja et kõik, kes kodus võistlust vaatasid, saaksid seda nautida - tuletasin neile pisut Usain Bolti päevi meelde," kommenteeris aafriklane. "Ta on mu iidol - isik, kellele vaatan alt üles."

2008. aasta Pekingi olümpiamängudel hakkas Bolt triumfeerima juba samuti enne finišijoont, aga püstitas sellegipoolest maailmarekordi 9,69. Järgmise aasta Berliini MM-il pingutas ta juba tõsisemalt ja viis rekordnumbrid 9,58 peale.