Tüdrukute piirkondlike treeningute turniiril osales 23 klubist mängijaid

Tüdrukute piirkondlike treeningute mängupäev tõi Tallinnas staadionile 71 noort mängijat, kes tulid kokku 23 erinevast jalgpalliklubist. Mängijad jaotati piirkonnapõhiselt neljaks võistkonnaks: esindatud olid Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti ning kaks Tallinna võistkonda. Kõik võistkonnad mängisid päeva jooksul üksteisega läbi, seejuures punkte kirja ei pandud ning paremusjärjestust kohtumiste järel ei moodustunud.

Kui igapäevaselt mängivad tüdrukud sünniaastaga 2009–2011 liigakohtumisi 9 vs. 9 formaadis, siis piirkondlike treeningute mängupäeva kohtumistes oli kummagi võistkonna eest väljakul 11 mängijat ning mänge peeti harjumuspärasest suuremate mõõtmetega väljakul.

Tüdrukute piirkondlike treeningute juhi Kelly Roseni sõnul täidab see üht mängupäeva põhilist eesmärki. "See loob tüdrukutele võimaluse arendada suurema väljaku tunnetust ja seejuures võtta mõõtu teiste piirkondade eakaaslastega tuttavas ja turvalises keskkonnas. Mängupäeval saavad nad proovile panna need teadmised ja oskused, mida on nii klubisisestel kui ka piirkondlikel treeningutel omandanud," rääkis Rosen.

Tüdrukute piirkondlike treeningute mängupäeva külastasid ka Eesti naiste koondislased Mari Liis Lillemäe ja Lisette Tammik. Välismaal kogemusi ammutanud ning tänaseks Eestisse naasnud Lillemäe ja Tammiku käest oli noortel neidudel võimalik küsida küsimusi, kuulata lugusid jalgpallurite kogemusest ning kõiki osalejaid kutsuti ka septembrikuus toimuvale Eesti – Prantsusmaa naiste koondise kohtumisele kaasa elama.

Eesti ja tänavusel EM-finaalturniiril poolfinaali jõudnud Prantsusmaa naiskonnad kohtuvad A. Le Coq Arenal 2. septembril kell 18.00.