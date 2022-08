Itaalia tippklubi ostab Aafrikast pärit mängijaid vaid ühel tingimusel

Itaalia jalgpalliklubi Napoli president Aurelio De Laurentiis avaldas, et tulevikus kavatseb tema klubi sõlmida Aafrikast pärit mängijaid ainult tingimusel, et nad allkirjastavad lepingu, mis ei luba neil esindada oma riiki Aafrika Rahvaste karikavõistlustel (AFCON).

AFCON-i finaalturniir toimub iga kahe aasta tagant, tavaliselt jaanuaris keset Euroopa tippliigade hooaega. 2019. aastal toimus AFCON esmakordselt suvel, kuid möödunud aastal läks turniir oma tavapärasele talvisele ajakavale. Järgmine AFCON pidi esialgu toimuma 2023. aasta suvel, ent lükati edasi 2024. aasta jaanuarisse.

See muudatus pahandas Napoli jalgpalliklubi presidenti Aurelio De Laurentiisi, kes kavatseb seetõttu edaspidi sõlmida Aafrikast pärit mängijaid vaid kindlal tingimusel.

"Meie klubis enam aafriklastest ei räägita. Ma armastan neid, aga kas nad on valmis allkirjastama Napoliga lepingu, mis ei luba neil AFCON-il osaleda? AFCON-i ja Copa America (Lõuna-Ameerika jalgpalli meistrivõistlused - toim) pärast pole meil kunagi piisavalt mängijaid. Meie oleme need jobud, kes nendele palka maksavad," rääkis De Laurentiis, vahendab The Athletic.

Napoli esindusmeeskonda kuulub hetkel kolm Aafrikast pärit mängijat: Andre-Frank Zambo (Kamerun), Adam Ounas (Alžeeria) ja Victor Osimhen (Nigeeria). Sel suvel müüs Napoli viimastel aastatel Itaalia kõrgliiga parimaks kaitsjaks peetud Kalidou Koulibaly (Senegal) 39,5 miljoni euro eest Londoni Chelseale. Ühtlasi otsustas Napoli lepingut mitte pikendada äärekaitsja Faouzi Ghoulamiga (Alžeeria).

De Laurentiis kritiseeris ka jalgpallikalendri üldist ülesehitust. "Jalgpallimaailm ei oska end juhtida, ta teeb liiga palju teatrit. Idioodid nagu me oleme, peame mängima 50 mängu aastas, aga kõige tähtsamad on ainult viie riigi meistrivõistlused. Aitab juba nendest näilistest võistlustest nagu Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Konverentsiliiga. Peame looma võistluse, mida viie Euroopa tippliiga meeskonnad iga nädal mängiksid."

De Laurentiis siiski superliiga ideed ei toeta. "Superliiga? Ma olin selle vastu, sest see oli kutsevõistlus. Privilegeeritud said teisi kutsuda. Konverentsiliiga? See on lollus."