Rein Taaramäe koduklubi palkab maanteeratta maailmameistri

35-aastane portugallane liitub Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux meeskonnaga 2023. aastast. Viimased kuus hooaeg veetis Costa UAE Team Emirates'i tiimis.

Kolmekordsest Šveitsi velotuuri võitjast ja 2013. aasta maailmameistrist saab Belgia tiimi kapten. Üleminekut kommenteerides ütles Costa, et tahab järgida selliseid rattureid nagu Rein Taaramäe ja Alexander Kristoff, kes on pärast meeskonnaga liitumist suuri tulemusi saavutanud.

"Mul on väga hea meel, et saan järgmisel hooajal Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux' edule kaasa aidata. See on uus keskkond, mis pakub mulle uusi võimalusi ja usub minu kui sportlase väärtusesse," rääkis Costa meeskonna pressiteate vahendusel.

"Sellised mehed nagu Rein Taaramäe või minu endised meeskonnakaaslased Alexander Kristoff ja Louis Meintjes on suurepärased näited ratturitest, kes aitasid oma rikkalike kogemuste ja potentsiaaliga Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux meeskonnale fantastilisi tulemusi tuua. Olen veendunud, et meil saab olema palju häid aegu," lisas Costa.

Lisaks Costale on Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux'ga liitumas ka hollandlane Mike Teunissen, kellega sõlmitakse kaheaastane leping. Teunissen kuulus viimased neli hooaega tänavu Tour de France'i meeskondlikus arvestuses kolmanda koha saavutanud Jumbo-Vismasse.