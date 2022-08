Paide Linnameeskond sai teada potentsiaalsed vastased Konverentsiliiga play-off'is

Paide Linnameeskond on seni eurosarjas alistanud kaks vastast, kui esimeses eelringis teeniti penaltiseerias võit Gruusia kõrgliiga mulluse hõbemedalisti Tbilisi Dinamo üle. Järgmisena oli vastaseks Ararat-Armenia, kes alistati kahe mängu kokkuvõttes samuti tänu penaltiseeriale, vahendab jalgpall.ee.

Kolmandas eelringis on vastaseks Belgia mullune pronksimeeskond Brüsseli Anderlecht, keda esmalt võõrustatakse neljapäeval, 4. augustil kell 19.45. Kohtumist on võimalik jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Paari teine kohtumine toimub nädal aega hiljem, 11. augustil kell 21.00 Brüsselis, otsepilti näitab Soccernet.ee.

Juhul kui Paide suudab kahe mängu kokkuvõttes Belgia klubi alistada, kohtutakse play-off ringis Kuopio Palloseura (Soome) ja Berni Young Boys (Šveits) paari võitjaga.

Lisaks Paidele on eurosarjades võistlustules ka mitmed välisklubides mängivad eestlased. Loosi tahtel on potentsiaalselt ees ootamas ka eestlaste omavaheline duell. Juhul kui Joonas Tamme koduklubi FCSB (Rumeenia) suudab alistada Tšehhi klubi Dunajska Streda ning Frank Liivaku tööandja Sligo Rovers (Iirimaa) on üle Stavangeri Vikingurist (Norra), kohtuvad meeskonnad omavahel.