2030. aasta jalgpalli MM-i korraldusõigust soovivad neli Lõuna-Ameerika riiki

Argentina, Tšiili, Uruguay ja Paraguay esitasid FIFA-le ühistaotluse, et korraldada 2030. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlusi.

1930. aastal korraldas Uruguay esimese MM-turniiri ja nad soovivad jalgpalli tippsündmuse sajandaks aastapäevaks taas koju tuua. "On sobilik, et MM-i võõrustatakse seal, kus see kõik 100 aasta eest algas," ütles Uruguay jalgpalliliidu president Ignacio Alonso, vahendab BBC.

Peale Uruguay on teistest soovijatest varasemalt MM-i võõrustanud ka Tšiili ja Argentina. Tšiilis toimus MM-turniir 1962. aastal, Argentinas aga 1978. aastal.

Hispaania ja Portugal on samuti teatanud, et soovivad ühiselt korraldada 2030. aasta MM-i. FIFA plaanib 2030. aasta võõrustaja valida 2024. aastal.

Tänavu peetav jalgpalli MM toimub talvel Kataris, nelja aasta pärast on võõrustajateks Kanada, Mehhiko ja USA.