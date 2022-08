EM-il Eestiga madistav Horvaatia avaldas koosseisu, välja jäi Euroliiga meister

Mulaomerovic kutsus koondisesse 16 mängijat. Nimekamatest mängijatest jäid koosseisust välja kahel viimasel aastal Istanbuli Anadolu Efesiga Euroliiga meistriks tulnud Krunoslav Simon ja sel suvel Efesiga liitunud Ante Zizic. Samuti pole koondise nimekirjas Tel Avivi Maccabi hingekirja kuulunud ja 2016. aastal NBA draft'is neljandana valitud Dragan Benderit.

Mõneti üllatuslikult on nimekirjas tõsisest põlvevigastusest paranev Dario Saric (Phoenix Suns), kes viimati mängis 2021. aasta NBA finaalseerias. Samuti on NBA meestest üles kutsutud Bojan Bogdanovic (Utah Jazz) ja Ivica Zubac (Los Angeles Clippers).

"Zizic on suurepärane mängija ja suurepärane mees, kuid tema ja Zubac on sama mängijaprofiiliga. Otsustasin Zubacile võimaluse anda. Meil on tsentri positsioonil kolm erineva profiiliga mängijat, sealhulgas Karlo Matkovic, kes on rahvusmeeskonna tulevik," kommenteeris Mulaomerovic, vahendab Eurohoops.

Horvaatia kuulub EM-finaalturniiril ühte alagruppi koos Eesti, Itaalia, Kreeka, Ukraina ja Suurbritanniaga. Horvaatia alustab turniiri 2. septembril Kreeka vastu, kolm päeva hiljem lähevad nad vastamisi Eestiga. Horvaatia augustis MM-valikmänge ei mängi, sest nad jäid valiksarja esimeses ringis alagrupis Soome, Sloveenia ja Rootsi järel viimasele kohale.

Horvaatia korvpallikoondise esialgne rivistus:

Bojan Bogdanovic (Utah Jazz)

Mateo Dreznjak (SC Derby)

Goran Filipovic (Cedevita Olimpija)

Lovro Gnjidic (Cedevita Olimpija)

Mario Hezonja (Madridi Real)

Pavle Marcinkovic (Zadar)

Karlo Matkovic (Cedevita Olimpija)

Dominik Mavra (Zadar)

Toni Nakic (Rio Breogan)

Toni Perkovic (Split)

Roko Prkacin (Girona)

Ivan Ramljak (Wroclawi Slask)

Roko Rogic (Cantu Pallacanestro)

Dario Saric (Phoenix Suns)

Jaleen Smith (Berliini Alba)

Ivica Zubac (Los Angeles Clippers)