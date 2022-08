Raducanu ja Kyrgios sammusid Washingtoni turniiril teise ringi

Naiste üksikmängus teise asetuse saanud Raducanu alistas avaringis 6:4, 6:2 kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud Louisa Chirico (WTA 216.). Poolteist tundi väldanud matši jooksul lõi Raducanu kolm serviässa, murdis vastase servi neljal korral ning võitis esimeselt servilt 77 ja teiselt servilt 76 protsenti punktidest.

Chirico seevastu ei löönud ühtegi ässa, tegi kaheksa topeltviga, realiseeris kolmest murdepallist ühe ning võitis vastavalt 53 ja 50 protsenti punktidest.

"Kindlasti on väga hea tunne siin võita. Ma pole pärast Wimbledoni üsna kaua mänginud ja üldse pole ma tänavu palju mängida saanud, seega on väga tore, et sain siia mängima tulla," rääkis Raducanu, vahendab WTA. "Esimeses ringis on alati üpris keeruline mängida. Oluline on, et suudad rahulikuks jääda," lisas maailma kümnes reket.

Teises ringis läheb Raducanu vastamisi 20-aastase kolumblanna Camila Osorioga (WTA 67.), kes oli avaringis 7:6 (2), 6:1 parem 2020. aasta Austraalia lahtiste võitjast Sofia Keninist (WTA 416.).

Kuuenda asetusega Kaia Kanepi (WTA 37.) mängib kolmapäeva hilisõhtul teises ringis hiinlanna Zhu Liniga (WTA 97.). Edu korral kohtub eestlanna veerandfinaalis kolmanda asetusega Simona Halepi (WTA 16.) või Anna Kalinskajaga (WTA 71.).

Esimeses ringis langes konkurentsist viienda asetusega Elise Mertens (WTA 30.) ja võistlustulle naasnud Venus Williams. Mertens pidi tunnistama Ljudmilla Samsonova (WTA 60.) 7:6 (4), 6:4 paremust, Williams kaotas Rebecca Marinole (WTA 111.) 6:4, 1:6, 4:6.

Meeste üksikmängus pääses teise ringi Wimbledoni finalist Nick Kyrgios, kes oli 6:3, 6:3 parem Marcos Gironist (ATP 53.). Teises ringis on austraallase vastaseks 14. asetusega Tommy Paul (ATP 34.).

Kõrgeima asetusega Andrei Rubljov (ATP 8.) alistas teises ringis 6:4, 6:2 20-aastase Jack Draperi (ATP 81.) ning kohtub kolmandas ringis Jack Socki (ATP 105.) ja Maxime Cressy (ATP 32.) vastasseisu võitjaga.

Kolmandasse ringi jõudsid ka seitsmenda ja kaheksanda asetusega Karen Hatšanov (ATP 24.) ja Botic van de Zandschulp (ATP 26.). Hatšanov võttis Dominik Koepferi (ATP 145.) vastu 6:7 (3), 7:5, 6:4 võidu, van de Zandschulp oli 7:6 (6), 6:7 (5), 6:4 parem Borna Gojost (ATP 198.).