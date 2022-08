U-18 korvpallikoondis jätkab EM-turniiril mängimist kohtadele 9.-16.

Taani koondis oli enamuses statistilistes näitajates Eestist kergelt üle: üldine lauavõitlus 41:31 vastasele, pallikaotustest saadud punktid 34:17 Taanile, kiirrünnakupunktid 15:6 Taanile ja punktid korvi alt 42:34 samuti Taanile. Eesti oli edukam kolmepunktivisete tabavuses (37,5% - 31,8%) ja resultatiivsete söötude arvus (21-14), vahendab Basket.ee.

Eesti koondise edukaimaks kerkis oma senise turniiri parima esituse teinud Karl Markus Poom, kelle arvele kogunes 18 punkti, üheksa lauapalli ja kolm resultatiivset söötu, Aleksander Tassa lisas 13 silma ning Kaspar Kuusmaa ja Simm-Marten Saadi tõid kumbki kaheksa punkti.

Taani esinduse resultatiivseim oli 19 punkti ja kuus lauapalli kogunud Tobias Jensen, Marqus Marion tõi 18 silma, üheksa lauapalli, neli söötu ja neli vaheltlõiget ning Simon Schwartz lisas 10 punkti. Kohtumine on järelvaadatav siin.

Eesti koondise peatreener Toomas Annuk kommenteeris matši järel: "Ega pärast Taani mängu palju uut öelda pole. Tegime küll pärast tavapärast video vaatamist veidi teistmoodi ja rääkisime veidi üldisematel teemadel. Et mida saame nendest mängudest kaasa võtta ja kuidas tuua endast rohkem sisemist võitlejat väljakul välja. Siin pole niiväga taktikaliste nüanssidega tegemist, kui just harjumisega surve all mängida. Nagu teame, et inimene on oma harjumuste ori ja mõne päevaga siin varblasest kotkast teha pole kõige lihtsam ülesanne."

"Aga usun, et suures plaanis näitasid posid, et kohati on nendes sisu. Loomulikult oli tagasilööke ja vastase agressiivsus oli teisel tasemel. Seda näitavad ka numbrid - meie 25 pallikaotust, nende 15 vaheltlõiget. Vastupidi siis 20 ja seitse. Probleem on ka see, et me ei teeni piisavalt vabaviskeid. Jääme füüsilise surve alla, aga ei suuda sealt vigu välja võtta. See on jällegi asi, mis vajab harjumist. Usun ja loodan, et kõik need poisid jõuavad uuel hooajal kõrgliigameeskondade trenni ja võib-olla isegi koosseisu. Et nad siis tulevikus oleks igapäevaselt valmis sellise surve all mängima."

"Aga meil on alagrupiturniir läbi ja ilmselgelt oli see meile suur pettumus. Pärast talvist turniiri olime selgelt optimistlikumad, aga siin me Euroopas oleme ja võitleme edasi," lisas Annuk.

Alagrupis ühe võidu ja kolme kaotusega neljandaks jääva Eesti tiimi jaoks jätkub turniir mängudega kohtadele 9.-16. ning reedel toimuvas matšis tuleb vastaseks B-alagrupis kolmandale kohale jääv koondis. Kuna see on kuuene alagrupp, siis asjad on seal üsna lahtised ning Eesti vastane tuleb ilmselt Norra, Bulgaaria, Gruusia ja Hollandi hulgast.