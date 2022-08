Mihkel Aksalu: kõik mängud on siiamaani olnud väga rasked

Mitmete mängijate jaoks tuleb järjekordne karjääri tähtsaim mäng. Kas seda suure mängu õhinat on trennis tunda?

Jah ja ei. Pigem ütleksin, et töökeskkond on meil väga töine.

Teil on koosseisus vanemaid mehi, näiteks sina, Ragnar Klavan, Andre Frolov ja Sergei Mošnikov. Teil on ka päris palju noormängijaid. Kas te vanemad mängijad peate nooremaid kuidagi tagasi hoidma või hoopis edasi lükkama?

Ei pea, meil on noortega läinud hästi. Nad ilusasti kuulavad, mis meil öelda on ja ega neil väga palju öelda ei ole. Pigem peame neid mängus natukene tagasi hoidma, et nad ei läheks liiga uljaks.

Kahes esimeses mängus saite penaltiseerias võidud ja need olid väga emotsionaalsed võidud. Kas sellest on keeruline lahti lasta ja alustada uuesti nullist?

Kuna meil oli nädalavahetusel Premium liiga mäng, siis on see suurem õhin üle läinud. Täna (teisipäeva - toim) hommikul tegime meeskonnaga Anderlechti videoanalüüsi ja teame, et neljapäeval tuleb üks raske, kuid loodetavasti rõõmus õhtu.

Kui Tbilisi Dinamo ja Ararat-Armenia mängudes võis öelda, et favoriit on see või teine, siis nüüd vähemalt tiitlite ja nimekuse poolest on Belgia klubi teist kõvasti üle. Kas see on teie jaoks nüüd kergem või hoopis raskem olukord?

Kõik mängud on siiamaani olnud väga rasked ja ega me ei oota, et nüüd kergemaks läheb. Kohe kindlasti ei tule nüüd kergem mäng, aga eks neljapäeval ole näha, kui raske mäng tuleb.

Kolmandat eelringi mängite Tallinnas Lilleküla staadionil, eelmised mängud pidasite Pärnu rannastaadionil. Kas see muudatus aitab teid kuidagi või pigem on miinuseks?

See on eeliseks selles mõttes, et Pärnu staadion mahutab kõigest 1500 pealtvaatajat. Loodame, et seekord tuleb rohkem rahvast ja kõik, kes tahavad, mahuvad Lillekülas ära.

Olete taktika juba paika pannud?

Homme on mängueelsed koosolekud ja viimane treening. Siis saame veel viimase lihvi anda.

Vaata ka "Ringvaate" lugu, et teada saada, mis tundega lähevad Paide mehed vastu elu tähtsaimale mängule.