Maik-Kalev Kotsar: iga mängija on motiveeritud

"Eesmärgiks on meeskondlikult võimalikult heaks saada ja individuaalselt võimalikult heasse vormi jõuda, nii MM-valikmängudeks kui ka EM-finaalturniiriks," sõnas Kotsar. "Koostöö on siiamaani olnud väga hea. Oleme tugevalt trenni teinud, absoluutselt iga mängija on motiveeritud nii kvalifikatsiooniks kui ka EM-iks."

Kotsar sõlmis juuli lõpus kaheaastase lepingu Hispaania tippklubi Baskoniaga. Millised on tema ootused? "Ootan seal häid treeninguid, häid mänge ja mänguaega."

Sel nädalal ootab Eesti koondist ees kaks mängu võõrsil Leedu rahvuskoondisega. Esmalt minnakse 4. augustil vastamisi Klaipedas ja seejärel kohtutakse 7. augustil Alytuses.

Esimese MM-valikmängude teise ringi kohtumise peab Eesti koondis 25. augustil, kui võõrsil minnakse vastamisi Sloveeniaga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Saku Suurhallis Soomet. EM-finaalturniir algab Eesti koondise jaoks 2. septembril Milanos, kui avamängus kohtutakse Itaaliaga.