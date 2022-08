Kerr Kriisa: ühtsustunne on meil alati hea olnud

"Tulin koondisesse positiivse tundega, et saan jälle kossu mängida. Ma pole endale eesmärke sättinud, saan lihtsalt meeskonnaga trenni teha ja viis-viite mängida. Seda pole ma suve jooksul teha saanud, väga tore on," rääkis Kriisa.

Meeskonna ühtsustundega on Kriisa rahul. "See on meil alati hea olnud, ka eelmistel aastatel. Jukka ja teised treenerid on selles osas väga head tööd teinud, saan ainult rahul olla." Millise nipiga kavatseb Kriisa end koondise lõppnimekirja murda? "Teen trenni."

Sel nädalal ootab Eesti koondist ees kaks mängu võõrsil Leedu rahvuskoondisega. Esmalt minnakse 4. augustil vastamisi Klaipedas ja seejärel kohtutakse 7. augustil Alytuses.

Esimese MM-valikmängude teise ringi kohtumise peab Eesti koondis 25. augustil, kui võõrsil minnakse vastamisi Sloveeniaga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Saku Suurhallis Soomet. EM-finaalturniir algab Eesti koondise jaoks 2. septembril Milanos, kui avamängus kohtutakse Itaaliaga.