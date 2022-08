Jukka Toijala: eesmärk on Milanos mängida selle suve parimad mängud

"Tahame samm-sammult edasi liikuda, et oma mängu korda saaksime. Eesmärk on Milanos mängida selle suve parimad mängud ja selle nimel töö ka käib," rääkis Toijala.

Juunis ja juulis peetud MM-valikmängude kaotustes sai Eesti koondisele saatuslikuks mängijate füüsiline valmisolek. "Iga mängija on kas siin Tallinnas suures grupis trenni teinud või siis kuskil mujal seda üldfüüsilist programmi järginud. Sellega on poisid tublid olnud."

Toijala kutsus koondisesse 18 mängijat, kuid lõppnimekirja pääseb 12. "Meil pole kunagi sellist koosseisu koos olnud, et meil ongi vaja need õiged rollid leida ja seda me siin trennis iga päev teeme. Saame teada, kes kellega paremini mängib. See on igapäevane töö, mis näitab, kellega kõige paremini hakkama saame," lisas Toijala.

Sel nädalal ootab Eesti koondist ees kaks mängu võõrsil Leedu rahvuskoondisega. Esmalt minnakse 4. augustil vastamisi Klaipedas ja seejärel kohtutakse 7. augustil Alytuses.

Esimese MM-valikmängude teise ringi kohtumise peab Eesti koondis 25. augustil, kui võõrsil minnakse vastamisi Sloveeniaga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Saku Suurhallis Soomet. EM-finaalturniir algab Eesti koondise jaoks 2. septembril Milanos, kui avamängus kohtutakse Itaaliaga.