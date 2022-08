Hendrik Eelmäe jätkab Tartu Ülikoolis

Tartu meeskonna mänedžeri Robert Petersoni sõnul oodatakse oma kasvandikult tõusu järgmisele astmele. "Hendrik on hea eeskuju, kuidas siduda ülikooliõpingud ja meistriliiga tasemel korvpallurielu. Meie jaoks on oluline, et meeskonnas oleks tartlaseid ja see on väga hea, et saime temaga ka uueks aastaks kokkuleppele. Klubis mängitud aastate jooksul on ta saanud korraliku karastuse ja ootame temalt sel hooajal stabiilsete esitustega tõusu järgmisele tasemele," ütles Peterson.

"Tahan areneda edasi mängijana ja võita meeskonnaga võimalikult palju mänge ning saavutada kõrgeid kohti kõikides võitlussarjades," sõnas Eelmäe.

21-aastane Eelmäe on Tartu esindusvõistkonnas mänginud kuus hooaega ning mullu kogus ta Eesti-Läti liigas 19 mänguga keskmiselt 9,5 punkti ja 3,4 lauapalli. Eesti meistriliiga 17 mänguga jäi tema saagiks 6,2 punkti ja 4,1 lauapalli. Lisaks korvpallikarjäärile alustab Eelmäe ka kolmandat õppeaastat Tartu Ülikoolis geograafia erialal.

Tartu korvpalli esindusvõistkond alustas sel nädalal Tartus olevate mängijatega hooajaks ettevalmistust. Mitmed mängijad on seotud koondistega ning täiskoosseisus peaks meeskond kokku saama augusti keskel, kui saabuvad ka kõik välismaalased.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on sõlmitud kokkulepped kümne mängijaga. Tagaliinis mängivad Jalan McCloud, Märt Rosenthal, Robin Kivi, Oliver Suurorg ja Aleksander Tassa. Äärmängijatena on meeskonnas ukrainlane Andrii Voinalovych, Hendrik Eelmäe ja Patrik Saal ning korvialuse jõuna slovakk Tomaš Pavelka ja Erki Urvik. Meeskonna peatreenerina jätkab lätlane Nikolajs Mazurs.