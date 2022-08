Märjamaa renoveeritud staadion avatakse Eesti tippsportlaste mõõduvõtmisega

4. augustil avatakse Märjamaal värskelt renoveeritud kergejõustiku ja jalgpalli staadion. Avapidustuse osaks on ka esimesed sportlikud mõõduvõtmised: meeste 800 m jooks ja naiste rannavõrkpall.

Märjamaa staadion rajati 1987. aastal. Omas ajas edumeelne ja esinduslik staadion oli ajaga tugevalt amortiseerunud ja vajas hädasti uuendusi. Eriti silmatorkav kontrast oli vanal staadionil uue 2020. aastal avatud spordihoonega, mis ehitati otse staadioni kõrvale.

Renoveeritud staadionil on kuus täispikkuses tartaankattega jooksurada, mida ümbritseb asfalteeritud soojendusrada. Staadioni otstes on teivashüppe- ja kõrgushüppeala, kolm kaugushüppekasti, kettaheite- ja odaviskesektor, kuulitõukeala. Staadioni keskel on täismõõtmetes jalgpalliväljak, küljel võrkpalli liivaväljak ja tribüünid pealtvaatajatele. Staadioniala ümbritseb kolmemeetrine aed ning rajati välisvalgustus.

Renoveeritud staadion avatakse 4. augustil kell 15.00. Avamispidustuste naelaks on meeste 800 m jooks, millest võtavad osa Eesti parimad jooksjad eesotsas pikalt hooaja edetabelit juhtinud Rasmus Kiseliga. Teiste seas on võistlustules Sten Ütsmüts, Enari Tõnstrõm, Kalev Hõlpus, Sander Piik ja Kevin Jõesoo. Start 800 m jooksule antakse kell 16.00.

Uuel rannavõrkpalli väljakul kohtuvad Eesti parimad naisvõrkpallurid: Eesti esipaar Heleene Hollas ja Liisa Soomets ja U-20 vanuseklassi Euroopa neljandad Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson. Rannavolle Märjamaa Open algab kell 16.15.

Staadioni võimalusi saavad juba järgnevatel päevadel proovida ka Märjamaa valla elanikud Märjamaa valla spordipäevadel 5.-6. augustil.