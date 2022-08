NHL-i staar pääses lõpuks USA-sse

NHL-i jäähokiliigas mängiv Kaprizov lahkus Türgi kaudu Venemaalt eelmise nädala lõpus, saabus nädalavahetusel New Yorki ja peaks teisipäeval lendama Minnesotasse.

Kaprizov naaseb USA-sse viis nädalat varem, kui tal algselt plaanis oli. Viimase kuu jooksul ilmusid murettekitavad teated, et ta ostis 2017. aastal väidetavalt võltsitud sõjaväe ID-kaardi. Kaprizovi koduklubi Wild, tema agent ja advokaadid Venemaal tegid kõvasti tööd, et hokimees USA-sse pääseks.

Väited, et Kaprizov ostis võltsitud sõjaväelase ID-kaardi, näivad olevat suures osas ümber lükatud. Kaprizov on Venemaa rahvamajanduse ja avaliku halduse akadeemia üliõpilane, mis võimaldab tal sõjalisi kohustusi edasi lükata. Veel pole selge, kas Kaprizovil õnnestus Venemaalt lahkuda seetõttu, et Wild sai talle USA tööviisa või said Kaprizovi esindajad talle ajateenistusse minemise osas ajapikendust.

Sellegipoolest sattus Kaprizov poliitilisse mängu, mille üle Wildil oli vähe või üldse mitte mingit kontrolli tema tuleviku üle. Wildi klubi omanik Craig Leipold ja peadirektor Bill Guerin ütlesid mõlemad avalikult, et nad ootavad närviliselt, millal Kaprizov turvaliselt tagasi USA-sse jõuab.

Kui tehti kindlaks, et Kaprizovil on võimalik Venemaalt lahkuda, palus Wild tal lahkuda viivitamatult ning mitte kauem oodata.

Möödunud kuul keelati Kaprizovil Dubai kaudu USA-sse sisenemine ja tema meeskond oli jahmunud, kui Kaprizov sattus paanikasse ja otsustas Venemaale naasta, selle asemel, et jääda rahulikuks ja oodata täiendavat selgust.

Nüüd aga väidavad allikad, et ta viibib USA pinnal Minnesotas ning jätkab järgmiseks hooajaks valmistumist.

